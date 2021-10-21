Представитель медицинского ведомства выразила крайнюю обеспокоенность в отношении развития...

Представитель медицинского ведомства выразила крайнюю обеспокоенность в отношении развития эпидпроцесса, отметив, что во Владимирской области побит очередной рекорд по суточному приросту заболевших новой коронавирусной инфекцией. Сегодня этот показатель составил 299 новых случаев. В регионе развёрнуто уже 2255 ковидных коек (только за последние семь дней дополнительно открыто 149), но 90,8 процента коечного фонда занято.«Возможности системы здравоохранения небезграничны, и если негативная тенденция по распространению новой коронавирусной инфекции сохранится, оказание медицинской помощи в плановой форме может быть приостановлено», – подчеркнула Светлана Григорян.Пресс-служба областной Администрации сообщает, что медицинский персонал сейчас работает с колоссальными нагрузками. За смену участковые терапевты принимают по 40-50 пациентов, а затем ещё обслуживают вызовы на дому. С таким же нагрузками работает служба скорой медицинской помощи. Во Владимире за сутки фиксируется порядка 100 вызовов к пациентам с признаками новой коронавирусной инфекции, 80 процентов из которых требуют госпитализации.«Обращаюсь к жителям Владимирской области с просьбой проявить сознательность и своевременно обращаться к врачу за медицинской помощью, выполнять все рекомендации медиков и не прерывать курс лечения. И безусловно, необходимо обязательно привиться от коронавируса всем, кто ещё это не сделал. Только общими усилиями мы сможем победить пандемию», – заявила официальный представитель регионального Департамента здравоохранения.