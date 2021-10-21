К эпидобстановке в регионе. Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе за...

К эпидобстановке в регионе. Очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе за сутки. Сегодня 299 человек получили положительные тесты на КОВИД. В администрации области прошёл еженедельный брифинг, посвященный обстановке по коронавирусу. Она остаётся тяжёлой.Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Владимирской области:- Истинный масштаб заболеваемости и тяжести ковид-19 у нас можно оценить по уровню госпитализации пациентов и занятости реанимационных коек. На сегодняшний день в медорганизациях развёрнуто 2255 коек. Занято 90.7 процентов. Свободный коечный фонд 9.2%. Практически койки в реанимациях отсутствуют.За два года пандемии это максимальное количество спецкоек. И по прогнозам облздрава - улучшения ситуации пока ждать не стоит. За последнюю неделю развернули ещё 149 единиц. Скорая и терапевты работают с бешеной нагрузкой. В случае осложнения ситуации - оказание плановой медпомощи может быть приостановлено. Переломить растущую статистику могла бы активная вакцинация населения, но, к сожалению, её темпы почти в пять раз ниже необходимых значений. Около тысячи человек вместо пяти тысяч в сутки. Несмотря на то, что препаратов в регионе более чем достаточно и созданы все условия - с такой скоростью регион сможет достичь заветных 80% вакцинированных только через несколько лет. А это сулит дополнительные ограничения.Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Рекомендуем, просим - сделайте прививку, позаботьтесь о своём здоровье. Каждый раз мы говорим о том, что люди старшего возраста с хроническими заболеваниями попадают в госпиталь, и тяжёлая форма заболевания. Не рискуйте, сделайте прививку. А людям среднего возраста, молодого поколения - я хочу ещё раз сказать: введение куар-кодов у нас не за горами, если мы хотим вести по-прежнему нормальный, активный образ жизни - сделайте прививку.