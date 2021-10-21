До рубежа в 300 заболевших остался 1 человек. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по количеству заражённых. На утро среды четверга 299 человек. Такого количества не было

До рубежа в 300 заболевших остался 1 человек. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по количеству заражённых. На утро среды четверга 299 человек. Такого количества не было за всю пандемию. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 59 669. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 69 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +