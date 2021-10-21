Во Владимирском филиале РАНХиГС в рамках нацпроекта “Образование” прошла научно-практическая конференция, посвященная экспорту российского образования на международный рынок. В

Во Владимирском филиале РАНХиГС в рамках нацпроекта “Образование” прошла научно-практическая конференция, посвященная экспорту российского образования на международный рынок. В мероприятии приняли участие около 150 специалистов из 26 вузов страны, а также представители из-за рубежа: США, Индонезии, Республик Казахстан и Киргизия. Конференция проходила сразу в двух форматах: очном и режиме онлайн. Эксперты делились лучшими практиками по