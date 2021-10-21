ВТБ Лизинг за девять месяцев 2021 года приобрел для своих клиентов у компании «Русбизнесавто» порядка 650 грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники различного назначения на сумму более 3,7 ..

ВТБ Лизинг за девять месяцев 2021 года приобрел для своих клиентов у компании «Русбизнесавто» порядка 650 грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники различного назначения на сумму более 3,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество закупленных у поставщика и переданных в лизинг машин выросло на 94%.ВТБ Лизинг передал приобретенные у «Русбизнесавто» машины в финансовую аренду предприятиям, которые ведут деятельность в сфере грузовых и пассажирских перевозок, содержания и ремонта дорог, жилищно-коммунального обслуживания населения, а также компаниям со складами готовой продукции. В основном технику приобретали клиенты компании из Москвы, Ставрополя и Ростова-на-Дону.Самая большая доля техники пришлась на марку КАМАЗ – 34% от общего объема машин, приобретенных у поставщика с января по сентябрь 2021 г. (+53% к аналогичному периоду прошлого года). Доля машин МАЗ составила 17%, при этом популярность бренда у клиентов ВТБ Лизинг выросла за год в пять раз. На строительную технику SDLG пришлось 16% (+152%), на Тонар и Беларус по 4% от закупленной у «Русбизнесавто» техники. Среди остальных 25% сделок оказались машины марок New Holland, ПАЗ, Сеспель, Mercedes-Benz, НЕФАЗ и ГАЗ.«Мы рады совместно с нашим стратегическим партнёром компанией «Русбизнесавто» предлагать предпринимателям в разных регионах России грузовики, спецтехнику и автобусы на специальных условиях, которые помогают обновлять автопарки с минимальными вложениями и дополнительными выгодами за счёт использования финансовой аренды», – прокомментировал Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.Компания «Русбизнесавто» является ведущим оператором на рынке продаж коммерческой автотехники, автобусов и дорожно-строительной техники. Компания занимается снабжением предприятий запасными частями к грузовым автомобилям и спецтехнике, обладает большой сервисной инфраструктурой, состоящей из сети современных станций технического обслуживания и бригад выездного обслуживания спецтехники. «Русбизнесавто» представляет широкий ассортимент продукции различных производителей грузовой автотехники в одном месте. В портфеле компании около 100 брендов, в их числе: КАМАЗ, МАЗ, Mercedes-Benz, SDLG, New Holland, Shehwa, Higer, Kobelcо.