Приговор пока не вступил в законную силу.
В Меленках местного жителя приговорили к полутора годам колонии за нападение на сотрудницу полиции.
Вечером 5 мая пьяный мужчина возле дома по улице Чкаловской, не желая быть привлеченным к административной ответственности, попытался скрыться от участковой.
«При попытке задержания он умышленно вывернул ей руку и оттолкнул женщину-участковую. В результате физического контакта у неё произошел ушиб мягких тканей в области правого лучезапястного сустава, повлекший лёгкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Однако злоумышленник все равно был задержан, а позднее предстал перед судом.
Приговор пока не вступил в законную силу.