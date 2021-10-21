Приговор пока не вступил в законную силу.

В Меленках местного жителя приговорили к полутора годам колонии за нападение на сотрудницу полиции.Вечером 5 мая пьяный мужчина возле дома по улице Чкаловской, не желая быть привлеченным к административной ответственности, попытался скрыться от участковой.«При попытке задержания он умышленно вывернул ей руку и оттолкнул женщину-участковую. В результате физического контакта у неё произошел ушиб мягких тканей в области правого лучезапястного сустава, повлекший лёгкий вред здоровью», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Однако злоумышленник все равно был задержан, а позднее предстал перед судом.Приговор пока не вступил в законную силу.