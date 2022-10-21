Донором мог стать любой росгвардеец, предварительно прошедший обследование и соблюдавший все...

Донором мог стать любой росгвардеец, предварительно прошедший обследование и соблюдавший все требования врачей.«Сегодня я пришел впервые на сдачу крови и не пожалел о своем решении. Накануне я подумал, что хочу хоть чуточку помочь нуждающимся в этом людям, независимо от того, кто это — ребенок или взрослый, женщина или мужчина», — сказал майор полиции Сергей В.Среди добровольцев, присоединившихся к акции, не только те, кто сдает кровь впервые. В Управлении есть два донора, которые постоянно принимают участие в сдаче крови и награждены нагрудным знаком «Почётный донор России», сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.В итоге, около 15 литров крови сдали сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу».Фото пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.