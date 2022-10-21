Музей-заповедник «Александровская слобода» принимает участие в очередной межмузейной коллаборации. 471 фондовый предмет отправился в путешествие в «Коломенское». Там, во Дворце царя ..

Музей-заповедник «Александровская слобода» принимает участие в очередной межмузейной коллаборации. 471 фондовый предмет отправился в путешествие в «Коломенское». Там, во Дворце царя Алексея Михайловича, 26 октября откроется выставка «Семейный досуг и развлечения в конце XIX – начале ХХ вв.», которая объединит несколько ведущих музеев страны.Столетие назад, как и сейчас, взрослые и дети играли в настольные игры, читали, занимались спортом, увлекались коллекционированием, устраивали праздники, – одним словом, полноценно отдыхали от будней, а главное – делали это вместе, соблюдая и чтя семейные традиции!А вот какие именно игры, коллекции, игрушки и конструкторы пользовались популярностью, призван рассказать новый проект.Помимо старинных кукол, машинок, детской одежды, книг и журналов из «Слободы» отправились в путь несколько особенно интересных экспонатов. Более подробно о них рассказала Анастасия Листопад, заведующая научно-экспозиционным и выставочным отделом музея-заповедника «Александровская слобода»: «Это, в первую очередь, украшение любой детской - лошадка-качалка, с основой из сосны, обтянутой натуральной кожей, из нее же изготовили конскую упряжь и седло, а для гривы и хвоста взяли конский волос. Интересен и дореволюционный альбом с коллекцией конфетных оберток – кто из нас не собирал их!».Впервые будут экспонироваться «Театр теней» и почти метровая модель парусного торгового корабля «Баркентина «Vera», выполненная более ста лет назад. Такие подробные модели изготавливались перед тем, как строился сам корабль. Да и поступил он в 1922 году из усадьбы Завалино, владельцами которой были потомки великого мореплавателя И.Ф. Крузенштерна.Надо сказать, что многим экспонатам «Александровской слободы» особую ценность придает тот факт, что поступили они в фонды от знаменитых владельцев. Лошадка, например, раньше «служила» маленьким наследникам известной династии Зубовых-Лавровских.Выставка будет проходить в зале общей площадью 140 кв.м и продолжит работу до 12 марта. Тем, кто захочет увидеть все сам, удастся побывать в «старинной усадьбе», на «лодочной станции», на «катке» и даже сделать фото на фоне импровизированного колеса обозрения!