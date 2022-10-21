Сейчас у него в работе находится несколько обращений от многодетных отцов.

Алексей Говырин пообещал вернуть домой незаконно мобилизованных владимирцев. Депутат Госдумы от Владимирской области пояснил правила призыва многодетных отцов.Отцам троих и более детей предоставят отсрочку от частичной мобилизации. Призванных резервистов, которые подходят под эту категорию, вернут в семьи.«Важное уточнение: трое детей до 16 лет — это не только родные дети, но и находящиеся под опекой», - подчеркнул Говырин.Сейчас у него в работе несколько обращений от многодетных родителей. Народный избранник направил запросы военным и главам регионов.«Даже те бойцы, что уже находятся в войсках, имеют право на отсрочку. Если у вас на иждивении трое детей и вам отказали, пишите мне. Будем возвращать», - заверил он.