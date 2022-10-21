Ограничения касаются Коврова и Пакино, где расположены учебки для военнослужащих, а также 300 метрового расстояния от военкоматов до точек реализации.

Во Владимирской области смягчат запрет на продажу алкоголя при проведении мобилизации. Постановление подписал Александр Авдеев.Ограничения касаются Коврова и Пакино, где расположены учебки для военнослужащих, а также 300 метрового расстояния от военкоматов до точек реализации. Теперь спиртное запрещается продавать лишь с 8 до 12 часов. Меры не касаются заведений общепита.Глава региона также детализировал методику расчёта радиуса. Замер будет производиться по прямой линии от входа в комиссариат до входа в магазин.