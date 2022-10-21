Во Владимире отправили очередную помощь мобилизованным на сумму более 150 тысяч рублей. Перчатки, стельки, шапки, батарейки, фонарики и многое другое – сбор вещей и инвентаря организовали

Во Владимире отправили очередную помощь мобилизованным на сумму более 150 тысяч рублей. Перчатки, стельки, шапки, батарейки, фонарики и многое другое – сбор вещей и инвентаря организовали основатели проекта «Добромаркет», которые также открыли во Владимире и одноименный социальный магазин. Все собранное направится в Учебный Гвардейский Мотострелковый Краснознаменный полк в Коврове. Именно там в области проходят подготовку