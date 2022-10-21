Сегодня, 21 октября, суд запретил «Водоканал-Сервису» приостанавливать водоснабжение посёлка.

В поселке Городищи за два месяца 120 раз отключали воду. Петушинский районный суд намерен обязать ООО «Водоканал-Сервис» осуществлять подачу ресурса круглосуточно и без перебоев.Ранее редакция vlad.aif.ru , что местные коммунальщики задолжали «Водоканалу» несколько миллионов рублей. Компания вынуждена прекращать подачу воды, чтобы хоть как-то привести чиновников в чувство. Лишь на этой неделе согласованы меры, направленные на нормализацию финансового положения МУПа и ликвидацию долгов перед ООО «Водоканал-Сервис».При этом в период с 11 августа по 17 октября в населённом пункте зафиксировано свыше 120 отключений водоснабжения. Сегодня, 21 октября, суд запретил «Водоканал-Сервису» приостанавливать водоснабжение посёлка. Через неделю суд рассмотрит ходатайство прокурора, который требует обязать фирму бесперебойно подавать холодную воду в дома жителей.