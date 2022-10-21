На базе Гусь-Хрустального комплексного центра социального обслуживания населения. В день открытия...

На базе Гусь-Хрустального комплексного центра социального обслуживания населения.В день открытия Центра помощь получили пять семей, три из них — продуктовые наборы, детям выданы канцелярские принадлежности, а матери одного из мобилизованных оказано содействие в распилке и укладке дров.Центр работает по адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул.Садовая, 25. Телефон 8 (49241) 3-25-40.Здесь можно получить консультации специалистов по социальной работе, заведующих отделениями социального обслуживания на дому, юриста и психолога. В случае необходимости консультаций других ведомств привлекаются отраслевые специалисты из соответствующих организаций, сообщает пресс-служба АВО.Услуги в форме социального обслуживания на дому будут оказаны бесплатно членам семей лиц, призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1 или 2 группы. И признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, независимо от состава семьи и без учёта уровня доходов семьи.Фото пресс-служба АВО.