Размер доплаты врио главы Владимира будет меньше положенного. В мэрии прокомментировали разлетевшуюся накануне по СМИ новость о повышении зарплаты Александр Максимову. Все дело в том, что

Размер доплаты врио главы Владимира будет меньше положенного. В мэрии прокомментировали разлетевшуюся накануне по СМИ новость о повышении зарплаты Александр Максимову. Все дело в том, что на сайте городской администрации появился проект решения Совета народных депутатов. Согласно документу, предлагается увеличить оклад временно исполняющему обязанности мэра областной столицы. Из проекта решения Совета народных депутатов г. Владимира