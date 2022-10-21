Фильм Мастер, посвященный Александру Матвеевичу Груздеву. Он был снят в 2012 году, к 60-летию...
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2022-film-master-posvyashhennyj-odnomu-iz-osnovatelej-vladimirskogo-oblastnogo-televideniya-aleksandru-gruzdevu.html" target="_blank">Фильм Мастер, посвященный одному из основателей владимирского областного телевидения Александру Груздеву</a> - Фильм Мастер, посвященный Александру Матвеевичу Груздеву. Он был снят в 2012 году, к 60-летию...
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2022-film-master-posvyashhennyj-odnomu-iz-osnovatelej-vladimirskogo-oblastnogo-televideniya-aleksandru-gruzdevu.html]Фильм Мастер, посвященный одному из основателей владимирского областного телевидения Александру Груздеву[/url] - Фильм Мастер, посвященный Александру Матвеевичу Груздеву. Он был снят в 2012 году, к 60-летию...