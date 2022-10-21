Сегодня в 4 часа 59 минут поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Пушкина в...

Сегодня в 4 часа 59 минут поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Пушкина в Кольчугине.Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и сарая по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 52 кв.м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба гУ МЧС по Владимирской области.На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба гУ МЧС по Владимирской области.