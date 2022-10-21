От их продажи власти намерены выручить 86 млн рублей.
Во Владимирской области планируют приватизировать 107 объектов. Сейчас депутаты изучают план продажи госимущества на ближайшие три года.
В список попали здания, склады, линии связи, тепловые сети, земельные участки, исторические памятники. Большая часть недвижимости не приносит доходов бюджету, но при этом власти отвечают за её содержание и использование. В связи с этим чиновники планируют избавиться от «непрофильных активов» до 1 января 2025 года.
Добавим, что в реестре значатся три ГУПа: ДСУ-3, Карьероуправление и Областное проектировочное бюро. Первые два станут публичными акционерными обществами, а третье преобразуют в ООО. При этом 100% акций предприятий будет принадлежать Владимирской области.
Всего за три года от реализации госимущества планируется получить порядка 86 млн рублей.