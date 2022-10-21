От их продажи власти намерены выручить 86 млн рублей.

Во Владимирской области планируют приватизировать 107 объектов. Сейчас депутаты изучают план продажи госимущества на ближайшие три года.В список попали здания, склады, линии связи, тепловые сети, земельные участки, исторические памятники. Большая часть недвижимости не приносит доходов бюджету, но при этом власти отвечают за её содержание и использование. В связи с этим чиновники планируют избавиться от «непрофильных активов» до 1 января 2025 года.Добавим, что в реестре значатся три ГУПа: ДСУ-3, Карьероуправление и Областное проектировочное бюро. Первые два станут публичными акционерными обществами, а третье преобразуют в ООО. При этом 100% акций предприятий будет принадлежать Владимирской области.Всего за три года от реализации госимущества планируется получить порядка 86 млн рублей.