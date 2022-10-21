Меленковский чиновник ответит в суде за полученные обманом 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 21 октября. Установлено, что в мае 2020 года к исполняющему

Меленковский чиновник ответит в суде за полученные обманом 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 21 октября. Установлено, что в мае 2020 года к исполняющему обязанности заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации Меленковского района обратился местный житель, попросивший перевести одно жилое помещение в нежилое. Чиновник, зная о том, что здание стало таковым