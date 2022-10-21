Ограничен проезд фур массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн.

На обходе Владимира вдоль трассы М-7 временно ограничено движение по мосту через Клязьму. Причина - снижение несущих способностей конструкции.В ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» уточнили, что перед путепроводом установлены знаки. В ближайшее время участок автомагистрали ждёт ремонт.Максимальная разрешённая скорость сейчас составляет 40 км/ч. Ограничен проезд фур массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. Водителям грузовиков, чья масса превышает указанные параметры, рекомендуют выбирать пути объезда.Дорожники скоро запустят реверсивный режим движения. Какие-либо сроки восстановления моста пока не называются.