Новая выставка на станции метро Воробьевы горы будет работать до 10 ноября.

Новая выставка на станции метро "Воробьевы горы" будет работать до 10 ноября.На некоторых станциях московского метро нередко проходят различные выставки. Например, на станции "Воробьевы горы" экспозиции оформляют уже больше 10 лет. Здесь представляли и фарфор, и авторскую графику, и изделия народного промысла. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году здесь также была тематическая выставка.Накануне на станции "Воробьевы горы" открылась выставка, посвященная создателю классической комедии – Мольеру. В этом году исполняется 400 лет со дня рождения великого драматурга. Выставка называется "Мольер в Московском художественном театра".