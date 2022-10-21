На Южном обходе Владимира по трассе М-7 «Волга» временно ограничено движение на мосту через Клязьма из-за сниженя несущих способностей конструкций. В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород»

На Южном обходе Владимира по трассе М-7 «Волга» временно ограничено движение на мосту через Клязьма из-за сниженя несущих способностей конструкций. В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» сообщают, что максимально разрешенная скорость – 40 км/ч. По мосту ограничен проезд машин массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. Водителей таких автомобилей просят выбирать