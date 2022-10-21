Временно исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования Муромцевское...

Временно исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования Муромцевское сельское поселение является Хапугин С.В.Об этом сообщает сайт поселения http://muromcevskoe.ru/Ранее он работал заместителем главы администрации муниципального образования Муромцевское сельское поселение.В то же время бывшая глава администрации Муромцевского поселения Галина Владимировна Кравченко назначена директором МУК г. Судогда «Культурно-досуговый центр «Родина», сообщает ВК Судогодский. Наш!Фото https://www.pxfuel.com