Временно исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования Муромцевское...
Временно исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования Муромцевское сельское поселение является Хапугин С.В.
Об этом сообщает сайт поселения http://muromcevskoe.ru/
Ранее он работал заместителем главы администрации муниципального образования Муромцевское сельское поселение.
В то же время бывшая глава администрации Муромцевского поселения Галина Владимировна Кравченко назначена директором МУК г. Судогда «Культурно-досуговый центр «Родина», сообщает ВК Судогодский. Наш!
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