Аграрии региона продолжают сбор урожая. Работы в поле должны завершить к началу ноября, но о...

Аграрии региона продолжают сбор урожая. Работы в поле должны завершить к началу ноября, но о показателях можно судить уже сегодня. Что с продовольственной безопасностью? И как повлияло засушливое лето на борщевой набор? На примере главного поставщика картофеля во Владимирской области - племзавода Илькино, выяснял Дмитрий Горкин.Наташа, Леди Клэр, Королева Анна. Все это сорта картофеля, который выращивают в Меленковском районе в хозяйстве племзавода Илькино. Здесь уборочная кампания уже завершена, овощи свезены в хранилища, а в сортировочных цехах перебирают урожай и подсчитывают убытки.Евгений Жильцов, заместитель генерального директора АО "Племзавод "Илькино"":– Год выдался очень тяжелый в плане растениеводства, урожайность овощей в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, потому что все лето было засушливым, дождей было очень мало.Картофель разделяют на четыре фракции: крупный, средний, семенной и фуражный. Отдельный сорт закупает крупнейший производитель чипсов. А вот как выглядят картофелехранилища. В такой ангар может поместиться до трех тысяч тонн клубней. За его правильным хранением следит цифровое око. К примеру, для продовольственных сортов оптимальная температура около 5 градусов и влажность в районе 95 процентов.Дмитрий Горкин:– На протяжении всего ангара установлены вот такие металлические полусферы - это вентиляционные каналы. С помощью вот этих щупов, они же датчики, на компьютер передается температура состояния картофеля. Он же принимает решение об изменении климата.Одна из заложенных в систему программ называется "лечение". При правильном хранении картофель здесь может храниться с момента уборки до мая без потери свежести.Александр Ситников, главный агроном АО "Племзавод "Илькино"":– После уборки у картофеля стресс, чтобы та же механика, повреждения от копки, перевозки - чтобы оно залечилось, запробковалось. Чтобы дальнейшее хранение было без гнили.Но не картофелем единым сыт человек. В илькинском хозяйстве также выращивают свеклу, морковь, капусту, кукурузу. С ними ситуация лучше. Но и здесь аграрии отмечают падение урожая на 15-20 процентов.Александр Ситников, главный агроном АО "Племзавод "Илькино"":– По свекле можно сказать средних размеров, гостовская. Сильно крупных нет. По моркови встречается помельче, чем по ГОСТу.Но, уверяют аграрии (и с ними солидарны в департаменте сельского хозяйства), борщевой набор доберется до каждого стола.Несмотря на засушливое лето - дефицита не будет.С полей региона собран еще не весь урожай, но показатели только по картофелю, к примеру, уже выше прошлогодних на пять тысяч тонн.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области:– В производстве картофеля и овощей помогло то, что по большей части посевы у нас находятся на орошении. Поэтому сильного снижения урожая не было. Несомненно он был. Но благодаря тому, что весной селяне хорошо потрудились и посеяли, посадили больше картофеля и овощей - в целом урожай, валовый сбор будет больше, чем в прошлом году.Взяли, что называется, не качеством, а количеством. Противостоять капризам природы удалось в том числе и увеличением площадей посевов. И как финал - значительное снижение цен на овощи, примерно на треть, фиксируется уже сегодня.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов.Вести Владимир