Сменили профиль для нужд армии. Мстерская обувная фабрика отныне ежедневно выпускает берцы для...

Сменили профиль для нужд армии. Мстерская обувная фабрика отныне ежедневно выпускает берцы для российских бойцов. О заказе особой важности- Любовь Клюквина.От детских сандалий до берцев "Омон". Что только не выпускали мстерцы за 70 лет на своей обувной фабрике. Военную мужскую обувь из натуральной кожи в линейку ввели с началом специальной военной операции. Это вклад земляков в приближение нашей общей победы.Людмила Белова, замдиректора мстерской обувной фабрики:– По сложности они, конечно, сложнее шьются, чем какая-то другая обувь. Тем не менее наши швеи, девочки молодцы, стараются все это с любовью выполнить, чтобы тем, кто будет ходить в нашей обуви было тепло, хорошо и уютно.Раньше коллектив состоял из нескольких сотен работников. Мощности подорвала наводнившая рынок китайская продукция. Сейчас здесь трудятся всего 13 человек. Почти все они знакомы с оборудованием десятки лет. Изготовление берцев начинают с чертежа.Ирина Уткина, чертежник:– В работе все нравится. Т.е. работаем, запускаем, выпускаем. Стараемся выпускать, чтобы ребята были обутые.Чертежи - "фундамент" изделий. От них зависит качество работы швей. Для российских военнослужащих шьёт и Галина Шкурина. Для неё, как и для других сотрудников - этот военный заказ - особой важности.Галина Шкурина, сборщик обуви:– Мы трудоемки, мы всю жизнь здесь проработали. Уже уже умеем, привыкли ко всему. Одеть хочется. Всех одеть и военных, и не военных. Кому нравится эта обувь. Обувь неплохая. Мальчикам мы нашьем."Союзка", "берец", "язычок" - за аккуратность наружных деталей верха отвечает, пожалуй, самый молодой работник фабрики - одессит Юрий Лукиянчук. Он работает на прессе почти 3 года.Юрий Лукиянчук, раскройщик:– Было желание быстрее научиться всему. С божьей помощью я немного овладел этим процессом. Работаю до сих пор, и все очень нравится.Коллектив - одна семья. За день Мстёра обеспечивает обувью двести бойцов.– "Расшишовку" делаем, чтобы резина лучше пристала к заготовке. Это самая шумная операция.Финал - изготовление подошвы повышенной прочности. Сначала формы обрабатываются силиконом. "Жидкой подошве" нельзя застывать ни на секунду. Залитые формы отправляются в 70-ти градусную печь.Александр Чунаев, оператор ГТРК "Владимир":– Подошва ещё теплая. Её только залили, она даже ещё остыть не успела. Так сказать с пылу с жару. Только из печи. Мягкие, теплые. В принципе хорошие берцы. Ещё они ещё и влагу не пропускают, будет вообще отлично. Зимой ходить самое оно.Это один из девяти вариантов зимних военных ботинок. Их делают даже с металлической стелькой. Первую партию мстерских берцев уже доставили в Ковровский учебный центр. Для фабрики это не просто поставка. Шьют как для сыновей и внуков. В обувь для российских военных здесь вкладывают всё тепло своего сердца.Любовь Клюквина, Александр Чунаев.Вести-Владимир