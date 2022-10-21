Сменили профиль для нужд армии. Мстерская обувная фабрика отныне ежедневно выпускает берцы для...
Сменили профиль для нужд армии. Мстерская обувная фабрика отныне ежедневно выпускает берцы для российских бойцов. О заказе особой важности- Любовь Клюквина.
От детских сандалий до берцев "Омон". Что только не выпускали мстерцы за 70 лет на своей обувной фабрике. Военную мужскую обувь из натуральной кожи в линейку ввели с началом специальной военной операции. Это вклад земляков в приближение нашей общей победы.
Людмила Белова, замдиректора мстерской обувной фабрики:
– По сложности они, конечно, сложнее шьются, чем какая-то другая обувь. Тем не менее наши швеи, девочки молодцы, стараются все это с любовью выполнить, чтобы тем, кто будет ходить в нашей обуви было тепло, хорошо и уютно.
Раньше коллектив состоял из нескольких сотен работников. Мощности подорвала наводнившая рынок китайская продукция. Сейчас здесь трудятся всего 13 человек. Почти все они знакомы с оборудованием десятки лет. Изготовление берцев начинают с чертежа.
Ирина Уткина, чертежник:
– В работе все нравится. Т.е. работаем, запускаем, выпускаем. Стараемся выпускать, чтобы ребята были обутые.
Чертежи - "фундамент" изделий. От них зависит качество работы швей. Для российских военнослужащих шьёт и Галина Шкурина. Для неё, как и для других сотрудников - этот военный заказ - особой важности.
Галина Шкурина, сборщик обуви:
– Мы трудоемки, мы всю жизнь здесь проработали. Уже уже умеем, привыкли ко всему. Одеть хочется. Всех одеть и военных, и не военных. Кому нравится эта обувь. Обувь неплохая. Мальчикам мы нашьем.
"Союзка", "берец", "язычок" - за аккуратность наружных деталей верха отвечает, пожалуй, самый молодой работник фабрики - одессит Юрий Лукиянчук. Он работает на прессе почти 3 года.
Юрий Лукиянчук, раскройщик:
– Было желание быстрее научиться всему. С божьей помощью я немного овладел этим процессом. Работаю до сих пор, и все очень нравится.
Коллектив - одна семья. За день Мстёра обеспечивает обувью двести бойцов.
– "Расшишовку" делаем, чтобы резина лучше пристала к заготовке. Это самая шумная операция.
Финал - изготовление подошвы повышенной прочности. Сначала формы обрабатываются силиконом. "Жидкой подошве" нельзя застывать ни на секунду. Залитые формы отправляются в 70-ти градусную печь.
Александр Чунаев, оператор ГТРК "Владимир":
– Подошва ещё теплая. Её только залили, она даже ещё остыть не успела. Так сказать с пылу с жару. Только из печи. Мягкие, теплые. В принципе хорошие берцы. Ещё они ещё и влагу не пропускают, будет вообще отлично. Зимой ходить самое оно.
Это один из девяти вариантов зимних военных ботинок. Их делают даже с металлической стелькой. Первую партию мстерских берцев уже доставили в Ковровский учебный центр. Для фабрики это не просто поставка. Шьют как для сыновей и внуков. В обувь для российских военных здесь вкладывают всё тепло своего сердца.
Любовь Клюквина, Александр Чунаев.
Вести-Владимир