На мосту Южного обхода Владимира через реку Клязьма введены временные ограничения...

На мосту Южного обхода Владимира через реку Клязьма введены временные ограничения движения.Причина – снижение несущих способностей конструкций искусственного сооружения. Максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности, по мосту ограничено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн."Перед мостом установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. - В настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий на выполнение ремонтных работ.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования и соблюдать установленную схему движения".На следующей неделе планируется организация движения в реверсивном режиме. Водителям грузовых автомобилей, чья масса превышает допустимые параметры, рекомендуется выбирать пути объезда.Иллюстрация: Яндекс-картыПожаловаться3D© ЯндексСправкаУсловия использования3 кмНа мосту через реку Клязьма введены временные ограничения движения. Причина – снижение несущих способностей конструкций искусственного сооружения. Максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности, по мосту ограничено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. На следующей неделе планируется организация движения в реверсивном режиме. Водителям грузовых автомобилей, чья масса превышает допустимые параметры, рекомендуется выбирать пути объезда.