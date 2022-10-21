Специалисты завершили первый этап работ в рамках программы реновации в 17 районах Москвы.

Специалисты завершили первый этап работ в рамках программы реновации в 17 районах Москвы. Информацией об этом поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.По его словам, на данный момент в этих районах порядка 15 тысяч горожан переехали из 86 старых зданий в новое жилье. Бочкарев отметил, что сейчас москвичей перевозят из 281 старого дома.По мнению руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, эти 17 районов находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах.Он добавил, что программа реновации реализуется благодаря слаженной деятельности столичных властей. Это помогает в поиске дополнительных площадок для проекта, заключил Левкин.