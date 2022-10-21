В Москве за прошедшие несколько лет площадь квартир в новостройках сократилась почти на четверть, при этом треть лотов сформировали студии.

В Москве за прошедшие несколько лет площадь квартир в новостройках сократилась почти на четверть, при этом треть лотов сформировали студии.На российском рынке недвижимости сложилась уникальная ситуация, при которой растущее предложение на квартиры не может удовлетворить спрос потребителей. Особенно ярко это выражено на рынке первичного жилья. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали риелторы.Они подчеркнули, что потребность у граждан тоже растет, однако предложенные варианты не могут ее удовлетворить. Тенденцию можно проследить на столичном рынке. Так, в Москве за прошедшие несколько лет площадь квартир в новостройках сократилась почти на четверть, при этом треть лотов сформировали студии.Риелторы уверены, что прогноз к 2030 году повысить обеспеченность россиян жильем в реальности не повлияет на улучшение жилищных условий. Причина в активном строительстве малогабаритных квартир по всей стране.Разумеется, недвижимость малых размеров пользуется популярностью в периоды кризиса, однако с улучшением экономической ситуации подобные квартиры сформируют значительную долю неликвидного жилья, что будет оказывать давление на весь рынок.За последние десять лет квартиры в новостройках потеряли в площади в среднем 16,6%. Сегодня в Москве средний размер жилья комфорт-класса не превышает 46 квадратных метров. Очевидно, что малые размеры устраивают студентов или взрослых одиноких людей, но для семей из трех-четырех человек они не подходят.