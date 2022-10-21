Напомним, сегодня около 05.40 на 124 км автодороги М-7«Волга» в Петушинском районе 49-летний...

Напомним, сегодня около 05.40 на 124 км автодороги М-7«Волга» в Петушинском районе 49-летний водитель двигаясь на автомобиле «ГАЗ» по правой полосе в сторону Москвы, допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП), после чего произошло опрокидывание автомобиля."Вести" уже сообщали, что при наезде автомобиля на ЛЭП на М-7 во Владимирской области пострадали троеВидео с места происшествия появилось в ВК Видео от ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ | Владимирская областьВ результате ДТП трое пассажиров-мужчин госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области..Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.