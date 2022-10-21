Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения трудового законодательства на одном из...

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения трудового законодательства на одном из предприятий города по производству мукомольной и крупяной продукции, кормов для животных и находящимся в стадии ликвидации.Установлено, что в организация с октября 2021 года задолжала сотрудникам свыше 4 млн. рублей перед 22 работникам. В адрес председателя ликвидационной комиссии прокурором внесено представление с требованием принять меры.Были направлены в суд исковые заявления о взыскании задолженности, которые рассмотрены и признаны обоснованными, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ранее по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы", расследование которого находится в завершающей стадии и контролируется прокуратурой города.Комплекс принятых мер прокурорского реагирования позволил погасить задолженность в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com