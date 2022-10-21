Сегодня около 05.40 на 124 км автодороги М-7«Волга» в Петушинском районе произошло...

Сегодня около 05.40 на 124 км автодороги М-7«Волга» в Петушинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.По предварительной информации, 49-летний водитель двигаясь на автомобиле «ГАЗ» по правой полосе в сторону Москвы, допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП), после чего произошло опрокидывание автомобиля.В результате ДТП трое пассажиров-мужчин госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области..Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.Фото https://www.pxfuel.com