Сегодня около 05.40 на 124 км автодороги М-7«Волга» в Петушинском районе произошло...
Сегодня около 05.40 на 124 км автодороги М-7«Волга» в Петушинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
По предварительной информации, 49-летний водитель двигаясь на автомобиле «ГАЗ» по правой полосе в сторону Москвы, допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП), после чего произошло опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП трое пассажиров-мужчин госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области..
Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники полиции.
Фото https://www.pxfuel.com