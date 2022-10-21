22 октября православные верующие вспоминают одного из 12 апостолов, Иакова Алфеева. В народе этот...

22 октября православные верующие вспоминают одного из 12 апостолов, Иакова Алфеева. В народе этот день называют Яковом Студеным или Древопильцем.После воскрешения Господня апостолы бросили жребий, по которому каждому досталась сторона света, где он должен был нести Слово Божье. По легенде, Иакову досталось Иудея, в которой он на протяжении длительного времени проповедовал христианство и наставлял заблудших жителей этой страны на спасение души.Что запрещается делать 22 октября 2022 года:Нельзя браться за новые дела и тратить силы на бесполезные занятия, поскольку вместе с ними может и здоровье уйти.Не стоит встречаться влюбленным. Считалось, что молодые люди, которые понравились друг другу, в этот день могут сильно поссориться.Старались не конфликтовать на Якова Студеного дома, с близкими и родственниками. По примете, это может привести к полному прекращению общения.Не рассказывали утром 22 октября о своих снах. Считалось, что плохие сновидения могут сбыться.Не рекомендуется ходить в гости с пустыми руками, так как можно чужие беды на себя принять. А за подарок высшие силы наградят – помогут поправить финансовое положение. Верили: чем больше отдашь в этот день, тем больше вернется.Народные приметы в День Якова Студеного:На мокрую землю снег выпал – летом урожая не жди.На лиственнице иглы не осыпались – зимой снега будет мало.Сосульки на крыше выросли – осень еще долго продлится.На луке много шелухи – зима будет лютая, с сильными морозами.На вишне листья остались – скоро придет тепло.Дороги льдом покрылись – пойдет снег с дождем.Собаки лают – погода резко изменится.Кроты землю из норы выбросили – непременно потеплеет.Фото https://ru.freepik.com/