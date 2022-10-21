В Петушинском районе прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ООО «Водоканал-Сервис» круглосуточно и бесперебойно подавать холодную питьевую воду жителям поселка Городищи. 1

В Петушинском районе прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ООО «Водоканал-Сервис» круглосуточно и бесперебойно подавать холодную питьевую воду жителям поселка Городищи. 1 марта между МУП «Инфраструктура и сервис» и ООО «Водоканал-Сервис» заключен договор на артезианское водоснабжение в целях предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов в поселке Городищи. С августа по октябрь 2022 года в