Прокуратурой Петушинского района установлено, что между МУП «Инфраструктура и сервис» и ООО...

Прокуратурой Петушинского района установлено, что между МУП «Инфраструктура и сервис» и ООО «Водоканал-Сервис» заключен договор на артезианское водоснабжение в целях предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов в поселке Городищи.В период с 11 августа по 17 октября текущего года на территории посёлка зафиксировано свыше 120 отключений водоснабжения в многоквартирных домах. Это происходят ввиду действий ООО «Водоканал-Сервис», что не позволяет МУП «Инфраструктура и сервис», как гарантирующему поставщику, исполнять свои обязанности перед потребителями, сообщила пресс-служба облпрокуратры.Напомним, "Вести" уже сообщали, что жители поселка Городищи Петушинского района страдают из-за перебоев с водой. Без воды остаются многоквартирные дома и даже детские сады.По результатам проверки прокурор обратился в Петушинский районный суд с иском об обязании ООО «Водоканал-Сервис осуществлять круглосуточную и бесперебойную подачу холодной питьевой воды жителям многоквартирных домов поселка Городищи. Заявление прокурора принято к производству, судебное заседание назначено на 28.10.2022.Кроме того, прокурор просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета ООО «Водоканал-Сервис» совершать действия, направленные на ограничение подачи холодной питьевой воды. Суд согласился с позицией прокурора, заявленное ходатайство 21.10.2022 удовлетворено.Ситуация с организацией водоснабжения посёлка, в том числе, соблюдение обеспечительных мер продолжает оставаться на контроле прокуратуры района.Фото ГТРК "Владимир"