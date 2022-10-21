На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 октября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 октября 2022 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (24 сл. в г.Владимире, 12 сл. в Муромском, 11 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском).