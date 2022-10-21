Ему было 70 лет.

Скончался известный владимирский журналист Александр Груздев. Ему было 70 лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Влаимирской области.Александр Матвеевич - первый главный режиссёр Владимирского областного телевидения, вице-президент телекомпании «Русь», заместитель редактора газеты «Местное время», руководитель первой в 33-ем регионе гостелерадиокомпании «Владимир». С 1993 по 1996 годы он руководил пресс-службой Белого дома.Любимыми проектами Александр Груздев считал программу «Край Владимирский — день за днём», документальные работы по озёрам и рекам Владимирской области. Владимирец написал несколько книг.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Вечная ему память.