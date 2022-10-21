Начните утро с нами! Воры-гастролёры -Жители областного центра жалуются на воров-щипачей в...

Начните утро с нами!Воры-гастролёры-Жители областного центра жалуются на воров-щипачей в общественном транспорте. По какой схеме орудуют карманники и как обезопасить себя?В трудную минуту- Как владимирские предприниматели помогают семьям мобилизованных? И какие еще виды поддержки можно получить в центре помощи.Активное долголетие.- Первый в России центр общения старшего поколения открылся в Суздале. Какая программа ждет его гостей?