Сотрудники отдела «К» УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из...

Сотрудники отдела «К» УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Муромский» установили подозреваемого в совершении дистанционного мошенничества.В полицию Мурома обратилась 37-летняя местная жительница. На одном из популярных сайтов женщина нашла объявление о продаже беговой дорожки по выгодной цене. Связавшись с продавцом и договорившись о покупке, покупательница перевела на указанный им счет 25 000 рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь.В ходе работы сотрудники полиции установили, что злоумышленник находится за пределами региона. Полицейские выехали в Ставропольский край, где и задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель.Фигурант, студент местного вуза, сознался, что предлагаемого в объявлении товара у него не было, размещая объявление он изначально рассчитывал обмануть доверчивых покупателей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, материальный ущерб полностью возмещен.Фото https://www.pxfuel.com