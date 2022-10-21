Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ» и двигаясь в сторону Москвы, врезался в столб линии электропередач.

Трое мужчин пострадали в опрокинувшейся машине, которая протаранила ЛЭП в Петушинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, 21 октября около 05.40 на 124 км трассы М-7 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ» и двигаясь в сторону Москвы, врезался в столб линии электропередач. Машина перевернулась.В результате аварии пострадали мужчины 1997, 1992 и 1992 годов рождения. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.