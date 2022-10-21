Скоропостижно на 71 году жизни скончался Александр Матвеевич Груздев, который стоял у истоков...

Скоропостижно на 71 году жизни скончался Александр Матвеевич Груздев, который стоял у истоков создания ГТРК "Владимир".Первый главный режиссер Владимирского областного телевидения, руководитель первого в регионе телеканала с 1996 по 1999 годы. Александр Матвеевич начинал еще школьником на читинском телевидении. Прошел все азы: был и кабельмейстером и постановщиком- монтировщиком. До приезда в 33 регион работал режиссером еще в четырех телекомпаниях страныБудучи успешным медиаменеджером, он также работал заместителем губернатора Владимирской области и руководил ГТРК "Псков".Государственная телерадиокомпания "Владимир" выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.