Строительство Большой кольцевой линии подходит к концу. Некоторые станции удивят пассажиров своим оригинальным дизайном. Одна из них – Кленовый бульвар.

Строительство Большой кольцевой линии подходит к концу. Некоторые станции удивят пассажиров своим оригинальным дизайном. Одна из них – "Кленовый бульвар".Дизайн станции станет органичным продолжением культурного контекста района. При разработке проекта авторы вдохновлялись традиционными русскими орнаментами. Также пассажиры увидят отсылки к народным ремеслам.Важным элементом дизайна интерьера будущей станции станут зеркальные панели на обеих стенах вдоль платформы. Их высота – от 2,5 до 3,2 метра, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.По его словам, частично отражающими панелями отделан и потолок. Такое решение визуально расширяет пространство и усиливает освещение на станции, отметил он.Кроме отражающих панелей специалисты монтируют на потолке подвесные конструкции из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным покрытием."Конструкция потолка напоминает своды парадных зданий допетровской Руси и отсылает, в частности, к расположенному недалеко от будущей станции дворцу царя Алексея Михайловича", – рассказал заместитель мэра.В кассовом зале подходит к концу облицовка пола темным гранитом. Стены украсят мрамором и сотовыми панелями. Продолжается отделка распределительного зала и выхода, монтаж фасадов павильона и вентиляционных киосков.Одновременно с этим специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщается на портале mos.ru.Станция "Кленовый бульвар" расположена на восточном участке Большой кольцевой линии. Также в его состав входят "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".Активные работы продолжаются на всех станциях. Вестибюль "Нагатинского Затона" . 12 мозаичных панно являются главным художественным элементом в оформлении платформы.Также пешеходного моста к "Нагатинскому Затону". Сооружение длиной 250 метров возведут в районе улиц Корабельная и Коломенская.На станции "Текстильщики" началось на Таганско-Краснопресненскую линию. Мост длиной 40 метров соединит метро и второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).Строительство БКЛ завершится в начале 2023 года. Новое кольцо сократит время в пути для пассажиров на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты поездок.Строительство московского метро идет рекордными темпами. За 11 лет сеть подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются крупные транспортно-пересадочные узлы.