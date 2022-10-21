В первый день в учреждение обратилось пять человек.

В Гусь-Хрустальном открылся Центр помощи семьям мобилизованных. Он создан на базе комплексного центра социального обслуживания населения.Специалисты консультируют горожан по всем значимым вопросам. Можно получить помощь юриста и психолога. В центре также помогут получить разъяснения от других ведомств. В первый день за поддержкой обратились пять семей. Им выданы продуктовые наборы, канцелярские принадлежности для детей, а матери одного из солдат оказано содействие в распилке и укладке дров.Учреждение работает на улице Садовой, дом №25. Телефон: 8 (49241) 3-25-40.В пресс-службе администрации Владимирской области напоминают, что соцобслуживание пожилых жителей региона, а также инвалидов I и II групп, чьих близких призвали в армию, будет оказываться бесплатно.