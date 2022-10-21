Ещё одна авария с опрокидыванием автомобиля произошла накануне в Киржачском районе. По информации дорожной полиции, ДТП произошло 20 октября, около 19:30. На автодороге Знаменское – Ефремово

Ещё одна авария с опрокидыванием автомобиля произошла накануне в Киржачском районе. По информации дорожной полиции, ДТП произошло 20 октября, около 19:30. На автодороге Знаменское – Ефремово легковой автомобиль съехал в кювет. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля Ниссан 1991 года рождения, двигаясь в сторону деревни Ефремово при прохождении левого поворота допустил съезд