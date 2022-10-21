Ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Жительница Коврова украла из машины, стоящей на парковке возле ТЦ, деньги и драгоценности. В итоге 35-летняя злоумышленница окажется на скамье подсудимых.Женщина, проходя мимо стоянки торгового центра, увидела незапертый автомобиль. Пока хозяйка отвлеклась фигурантка воспользовалась моментом и похитила из салона рюкзак, в котором лежали деньги, ювелирные украшения и документы. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.По горячим следам оперативники установили подозреваемую. На допросе она «раскололась». Позднее полицейские нашли выброшенный ею рюкзак с документами. Часть денег ковровчанка успела потратить.Теперь её дело рассмотрит городской суд.