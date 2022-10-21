На него завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

За полученные обманом пять тысяч рублей меленковский чиновник отправится на скамью подсудимых. Прокурор утвердил обвинительное заключение по статье о мошенничестве.В мае 2020 года к исполняющему обязанности заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации Меленковского района обратился местный житель. Он попросил перевести его помещение из жилого в разряд нежилого. Представитель власти, заведомо зная, что недвижимость ещё в 2019 году признана нежилой, предложил обратившемуся решить вопрос за 5000 рублей. Впоследствии он получил оговорённую сумму. Однако радости легкие деньги ему не принесли.На чиновника завели 5000 рублей. Уголовное дело рассмотрит Меленковский районный суд.