Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего отделом архитектуры и градостроительства райадминистрации.Он обвиняется в мошенничествк, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что в мае 2020 года к обвиняемому обратился местный житель с просьбой о переводе жилого по его мнению помещения площадью 37,1 м2, расположенного в доме по ул.Южная - в нежилое. И признании всего дома нежилым зданием.Злоумышленник знал. что этот дом признан нежилым зданием, в котором располагается кафе. Но умолчал об этом и предложил оказать услугу по оформлению документов и переводу помещений за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.Названные денежные средства были ему переданы.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Меленковский районный суд.Фото https://www.pxfuel.com