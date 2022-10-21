В Муроме завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемого в четырех угонах автомобилей. Об этом сообщило региональное УМВД в четверг, 20 октября. Местный

В Муроме завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемого в четырех угонах автомобилей. Об этом сообщило региональное УМВД в четверг, 20 октября. Местный житель был задержан в начале сентября этого года. В ходе следствия, выяснилось, что мужчина незаконно пользовался чужим транспортным средством для поездок по городу. Он проникал в автомобиль, взламывая замки зажигания