Ночью 21 октября в Муроме сгорел отечественный автомобиль. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов к спасателям поступил в 4:30. Так как сообщение

Ночью 21 октября в Муроме сгорел отечественный автомобиль. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов к спасателям поступил в 4:30. Так как сообщение было слишком поздним, по прибытию на вызов пожарные наблюдали открытое горение автомобиля. Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь на площади 4 кв.м. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы