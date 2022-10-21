В Муроме 20 октября случился пожар в жилом доме на улице Дзержинского, в результате которого пострадала 59-летняя женщина, пытавшаяся самостоятельно потушить огонь. Об этом рассказали в

В Муроме 20 октября случился пожар в жилом доме на улице Дзержинского, в результате которого пострадала 59-летняя женщина, пытавшаяся самостоятельно потушить огонь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Сообщение о возгорании в доме №10 поступил в тревожное ведомство в 16:52. На место оперативно прибыли пожарные, установившие, что на 6 этаже задымлена квартира. Спасатели не