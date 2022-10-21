В двух залах разместились работы четырех художниц - выпускниц Александровской детской школы...

В двух залах разместились работы четырех художниц - выпускниц Александровской детской школы искусств и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.Концепция выставки проста и современна – «искусство молодых для молодежи», рассказала директор музея. Одна из картин Дарьи Смирновой стала мотивом, темой перфоманса в исполнении Ансамбля современного танца «Стиль», который предварял открытие выставки. Встретиться с художницами можно будет в "Ночь искусств", которая пройдёт во Владимирской области 4-го ноября. Сама выставка продолжит работу до 20 числа - билеты доступны по Пушкинской карте.