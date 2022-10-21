На трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе ночью 21 октября автомобиль «ГАЗ» врезался в препятствие и перевернулся, в результате чего пострадали три человека. По предварительной информации

На трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе ночью 21 октября автомобиль «ГАЗ» врезался в препятствие и перевернулся, в результате чего пострадали три человека. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, 49-летний водитель машины, двигаясь в сторону Москвы, врезался в опору ЛЭП. От сильного удара машина перевернулась на бок. В результате ДТП трое пассажиров 25,